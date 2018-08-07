НБУ полностью "рассчитался" с госбюджетом

Во вторник, 7 августа, Национальный банк перечислил в госбюджет последний транш своей прибыли полученной за 2017 год.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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"Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины, выплатив последний транш части прибыли 2017 года, которая подлежит перечислению в госбюджет в 2018 году", – отмечается в сообщении.

Следовательно, НБУ полностью перечислил в бюджет 44,6 миллиарда гривен.

Прибыль, полученная Нацбанком по 2017 год, перечислялась в бюджет в 2018 году несколькими траншами по графику, согласованному с Министерством финансов. Соответствующая поэтапная модель перечисления прибыли в бюджет призвана не допустить негативного влияния значительных перечислений на финансово-экономическую стабильность.

Первый в 2018 году транш прибыли, полученной за 2017 год, НБУ перечислил в бюджет в апреле (15 миллиардов гривен), второй – в мае (17 миллиардов гривен), третий – в июне (6 миллиардов гривен), четвертый – в августе (6,6 миллиардов гривен).