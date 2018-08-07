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НБУ повністю "розрахувався" з держбюджетом

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НБУ повністю "розрахувався" з держбюджетом
/ economics.unian.ua

У вівторок, 7 серпня, Національний банк перерахував до держбюджету останній транш свого прибутку отриманого за 2017 рік.

Про це інформує прес-служба регулятора.

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"Сьогодні Національний банк остаточно розрахувався за зобов'язаннями перед держбюджетом України, сплативши останній транш частини прибутку 2017 року, що підлягає перерахуванню до держбюджету в 2018 році", – зазначається у повідомленні.

Відтак, НБУ повністю перерахував до бюджету 44,6 мільярди гривень.

Прибуток, отриманий Нацбанком за 2017 рік, перераховувався до бюджету в 2018 році декількома траншами за графіком, погодженим з Міністерством фінансів. Відповідна поетапна модель перерахування прибутку до бюджету покликана не допустити негативного впливу значних перерахувань на фінансово-економічну стабільність.

Перший у 2018 році транш прибутку, отриманого за 2017 рік, НБУ перерахував до бюджету в квітні (15 мільярдів гривень), другий – в травні (17 мільярдів гривень), третій – в червні (6 мільярдів гривень), четвертий – в серпні (6,6 мільярдів гривень).

Теги: НБУ Гроші Новини України
Джерело: 24 Канал
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