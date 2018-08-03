НБУ распродал 50 миллионов долларов для поддержки курса гривны
3 августа Национальный банк Украины провел аукцион по продаже валюты и удовлетворил заявки банков на общую сумму 50 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте НБУ.
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Стоит отметить, что на аукцион, объем которого содержал 50 миллионов долларов, подали 41 заявку на общую сумму 75,5 миллиона долларов.
Курс отсечения был установлен на уровне 27,095 гривен. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 гривен.
Напомним, Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 2 августа. Тогда Нацбанк удовлетворил заявки на общую сумму 100 миллионов долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 гривень.
Источник: 24 канал
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