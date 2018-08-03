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НБУ розпродав 50 мільйонів доларів для підтримки курсу гривні

548 Читать новость на русском
Національний банк України
Національний банк України / day.kyiv.ua

3 серпня Національний банк України провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Варто зазначити, що на аукціон, об'єм якого містив 50 мільйонів доларів, подали 41 заявку на загальну суму 75,5 мільйона ​​доларів.

Курс відсікання був встановлений на рівні 27,095 гривень. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0886 гривень.

Нагадаємо, Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 2 серпня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 100 мільйонів доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 грмвень.

Теги: Новини України Гроші НБУ Банки Курси валют
Джерело: 24 канал
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