НБУ розпродав 50 мільйонів доларів для підтримки курсу гривні
3 серпня Національний банк України провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
Про це йдеться на сайті НБУ.
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Варто зазначити, що на аукціон, об'єм якого містив 50 мільйонів доларів, подали 41 заявку на загальну суму 75,5 мільйона доларів.
Курс відсікання був встановлений на рівні 27,095 гривень. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0886 гривень.
Нагадаємо, Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 2 серпня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 100 мільйонів доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 грмвень.
Джерело: 24 канал
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