НБУ за неделю потратил на поддержку гривны почти миллиард долларов

Национальный банк Украины в течение недели со вторника, 10 марта, в пятницу, 13 марта 2020 года, продал на межбанковском валютном рынке 981 миллион 600 тысяч долларов США. На такие шаги регулятор вынужден был пойти ради поддержания стабильного курса украинской гривны.

В понедельник, 9 марта, в мире обвалились цены на нефть. Также ВООЗ объявила пандемию коронавируса На все это отреагировал рынок валют скачком вверх доллара. НБУ вынужден был поддерживать курс гривны, продавая валюту в течение всей недели.

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Согласно информации банка, 139,6 миллиона долларов продали на двух аукционах 12 и 13 марта, 39 миллионов долларов – с помощью интервенций по лучшему курсу, 803 миллиона долларов – с помощью интервенций по общему курсу.

Для сравнения: в течение недели 2 – 6 марта 2020 НБУ купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов, а продал – 307,2 миллиона долларов.

Несмотря на это, в НБУ заверили: резервов - а их на 26 миллиардов долларов США – хватает.

Отметим, в течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% – с 24,92 до 26,09 гривны за доллар.