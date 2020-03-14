06:20
14 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, 13 марта
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, 13 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      НБУ за неделю потратил на поддержку гривны почти миллиард долларов

      - Читати новину українською

      Национальный банк Украины в течение недели со вторника, 10 марта, в пятницу, 13 марта 2020 года, продал на межбанковском валютном рынке 981 миллион 600 тысяч долларов США. На такие шаги регулятор вынужден был пойти ради поддержания стабильного курса украинской гривны.

      В понедельник, 9 марта, в мире обвалились цены на нефть. Также ВООЗ объявила пандемию коронавируса На все это отреагировал рынок валют скачком вверх доллара. НБУ вынужден был поддерживать курс гривны, продавая валюту в течение всей недели. 

      К теме Мировой кризис 2020 и коронавирус в Украине: как подготовиться к худшему

      Согласно информации банка, 139,6 миллиона долларов продали на двух аукционах 12 и 13 марта, 39 миллионов долларов – с помощью интервенций по лучшему курсу, 803 миллиона долларов – с помощью интервенций по общему курсу.

      Для сравнения: в течение недели 2 – 6 марта 2020 НБУ купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов, а продал – 307,2 миллиона долларов.

      Несмотря на это, в НБУ заверили: резервов - а их на 26 миллиардов долларов США – хватает.

      Отметим, в течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% – с 24,92 до 26,09 гривны за доллар.

      нефть
      Среднегодовой курс валют / Инфографика 24 канала

      Зеленский призвал пенсионеров сидеть дома
      сегодня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Доллар Доллар-Гривна Гривна Деньги НБУ Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      13 марта , 23:58 Украина закрывает границы: как украинцам вернуться домой и что будет с бизнесом
      Ірина Юрковська
      13 марта , 22:21 "Звездный" коронавирус: кто из известных персон заболел
      Анатолій Яворський
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук