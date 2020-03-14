НБУ за тиждень витратив на підтримку гривні майже мільярд доларів

Національний банк України протягом тижня з вівторка, 10 березня, до п'ятниці, 13 березня 2020 року, продав на міжбанківському валютному ринку 981 мільйон 600 тисяч доларів США. На такі кроки регулятор змушений був піти задля підтримки стабільного курсу української гривні.

У понеділок, 9 березня, у світі обвалилися ціни на нафту. Також ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу На все це відреагував ринок валют стрибком вгору долара. НБУ змушений був підтримувати курс гривні, продаючи валюту протягом усього тижня.

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Згідно з інформацією банку, 139,6 мільйона доларів продали на двох аукціонах 12 і 13 березня, 39 мільйонів доларів – за допомогою інтервенцій за кращим курсом, 803 мільйони доларів – із допомогою інтервенцій за загальним курсом.

Для порівняння: протягом тижня 2 – 6 березня 2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів, а продав – 307,2 мільйона доларів.

Попри це, у НБУ запевнили: резервів – а їх є на 26 мільярдів доларів США – вистачає.

Зазначимо, протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% – з 24,92 до 26,09 гривні за долар.



Середньорічний курс валют / Інфографіка 24 каналу