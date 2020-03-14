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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      НБУ за тиждень витратив на підтримку гривні майже мільярд доларів

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      НБУ підтримує гривню, продаючи валюту / Ілюстративне фото (pixabay)

      Національний банк України протягом тижня з вівторка, 10 березня, до п'ятниці, 13 березня 2020 року, продав на міжбанківському валютному ринку 981 мільйон 600 тисяч доларів США. На такі кроки регулятор змушений був піти задля підтримки стабільного курсу української гривні.

      У понеділок, 9 березня, у світі обвалилися ціни на нафту. Також ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу На все це відреагував ринок валют стрибком вгору долара. НБУ змушений був підтримувати курс гривні, продаючи валюту протягом усього тижня. 

      До теми Світова криза 2020 та коронавірус в Україні: як підготуватися до найгіршого

      Згідно з інформацією банку, 139,6 мільйона доларів продали на двох аукціонах 12 і 13 березня, 39 мільйонів доларів – за допомогою інтервенцій за кращим курсом, 803 мільйони доларів – із допомогою інтервенцій за загальним курсом.

      Для порівняння: протягом тижня 2 – 6 березня 2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів, а продав – 307,2 мільйона доларів.

      Попри це, у НБУ запевнили: резервів – а їх є на 26 мільярдів доларів США – вистачає.

      Зазначимо, протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% – з 24,92 до 26,09 гривні за долар.

      Нафта
      Середньорічний курс валют / Інфографіка 24 каналу

      Україна закриває кордони: як українцям повернутись додому і що буде з бізнесом
      13 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Долар Долар-Гривня Гривня Гроші НБУ Новини України
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