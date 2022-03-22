Соответствующую информацию министр рассказал в эфире канала "Рада" вечером 21 марта. В частности, Дмитрий Кулеба вспомнил, что Россия нарушает международное право.

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Украинское МИД будет стимулировать процесс выхода компаний с рынка России

Дмитрий Кулеба пояснил, что, несмотря на нападение России на Украину, некоторые известные компании не закрыли бизнес в стране-агрессоре.

Также министр заявил, что не все это делают добровольно – некоторых стимулируют, некоторых заставляют покинуть рынок. Это ведь один из приоритетов в работе МИД.

Сейчас у нас наиболее проблемные такие компании, которые на слуху – это Nestle, Unilever (бытовая химия, к которой мы тоже все привыкли). Мы также будем работать с компанией Tetra Pak, всем известные пакеты – фактически все, что производится, так или иначе хранится в пакетах Tetra Pak из продуктов питания,

– объяснил Кулеба.

Добавил, что есть много специфических компаний с неизвестными вообще названиями. В частности говорится, например, о компании, поставляющей какие-то подшипники в Россию, никто не знает ее название, но если эти подшипники не смогут поставляться в Россию, то они не смогут производить какую-либо военную технику.

Более того, министр заверил, что:

подписал письмо руководству компаний Leroi Merlin и Auchan, которые продолжают работать в России;

международным компаниям следует покидать российский рынок "не только по моральным соображениям, но и практическим, бизнесовым".

Названия компаний, которые не идут из России, будут постоянно фигурировать

Кроме того, что сотрудничать, платить налоги в экономику страны, которая убивает детей, это безнравственно в принципе – мы также давим на экономическую логику. Я хочу заранее сказать, что мы не будем бояться называть эти компании по именам,

– объяснил Кулеба.

Он добавил, что некоторые компании не хотят огласки и просят не говорить о них.

"Мы говорим – нет, если вы остаетесь, значит, вы будете названы по имени, и весь мир будет знать, что вы зарабатываете деньги на украинской крови", – заявил министр.

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