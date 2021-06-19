І щоб більше очільник Росії більше ніколи її не перетинав. Шириться також теза, що Путін від тієї зустрічі отримав усе, що собі хотів – і визнання як рівню Байдену, і увагу світової преси.

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Відсутніть поганих новин після саміту – це вже хороші новини

І що взагалі це Путін з тієї зустрічі вийшов переможцем, адже недарма він на пресконференції сяяв, ніби нова копійка. Жартував там й вельми охоче з іноземною пресою вільно спілкувався. Адже, як зазвичай, він від них дуже закритий і лише з підгодованими ЗМІ погоджується спілкуватися.

Так-от, я цей песимізм за результатами женевського саміту не розділяю зовсім. Я від тих переговорів Байдена і Путіна насправді тільки поганих нам новин і результатів очікував. Тому коли чую зараз, що зустріч виявилася безрезультативною і закінчилася нічим, то для мене – це вже дуже хороша новина. Тобто що не сталося нам новин поганих.

Не сталося нам заяв, що Путін та Байден погодили виведення російських військ з цікавої американцям Сирії, а навзаєм американці погодилися згорнути свою цікавість до України. І добре, бо чогось подібного я дуже побоювався.

Українці не побачили важливого після зустрічі Байдена з Путіним

І от страшного не відбулося. Натомість сталося чимало хорошого, що більшість українців прогледіли. По-перше, Джо Байден оголосив Путіну про незмінну підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності України. І це надзвичайно важливо, попри те, що наче ж 100 разів США вже таке казали.

Але ж тепер таке особисто заявив головнокомандувач наймогутнішої армії світу. І сказав це він, дивлячись в очі кремлівському карлику.

По-друге, Джо Байден за підсумками саміту НАТО у відповіді журналістам заявив, що наявні в України проблеми з кордонами не є завадою для членства в Альянсі. І це також надзвичайно важлива заява, бо в нас щодо цього були побоювання, що через окупований Донбас та Крим нашу країну не беруть в НАТО. Тож з цим тепер значне полегшення і більші перспективи й оптимізм.

По-третє, за результатами зустрічі лідерів країн "Великої сімки", Росію названо стороною конфлікту на Донбасі. Нам з вами це і так давно було зрозуміло, але коли таке пролунало з вуст світових лідерів – це значно тепер обмежить Кремль у подальших маніпуляціях та інсинуаціях.

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До прикладу, Росія тепер точно не зможе пропхнути свою ініціативу завести на Донбас російських миротворців під егідою ООН. Ми з вами і раніше розуміли, що це були б вовки в овечій шкурі, і це просто легалізувало б російську окупацію.

Але теоретично така нахабна ініціатива Кремля раніше могла б отримати дозвіл від ООН. Звісно, не тепер, коли Росія визнана стороною конфлікту.

Женевський саміт Байдена та Путіна, а перед тим європейське турне глави Білого дому для участі в саміті НАТО та зустрічі лідерів "Великої сімки" – все це навернуло мене в стан "стриманого оптимізму". І я точно не бачу там жодної зради з боку американського президента.

Не бачу я там і перемоги Путіна. Навпаки, все минуло якнайкраще. Тому менше слухайте російських пропагандистів, які на чорне кажуть біле і вигадують досягнення й перемоги свого царя. Не було там Путіну ні досягнень, ні перемог.