По сообщениям одного из жителей, имя которого не разглашается в интересах безопасности, вчера, 21 марта, в городе Балаклея была стрельба. В течение трех дней в городе не было света и воды.

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Он рассказал, что 20 марта вечером в городе появился свет, вода, но не во всем городе, а только в центре. В окрестностях города люди до сих пор без света и тепла.

Люди, конечно, дуреют. Минимаркет "Посад" был разграблен мародерами. Залезли гражданские, водку и пиво гребли мешками,

– рассказал житель.

Однако 20 и 21 марта в городе раздавали гуманитарную помощь от городского совета.

Оккупанты завезли на грузовиках свою "гуманитарную помощь"

Свою "гуманитарную помощь" привезли в город оккупанты. По словам мужчины, люди брали российскую "гуманитарку", возле грузовика была толпа. Люди говорят, что вынуждены брать, потому что у них голодные дети.

Также житель города рассказал, что в магазин привозят продукты. Люди стоят в очередях за хлебом, мукой, крупами, а на рынке можно увидеть и купить молоко, творог, муку, макароны.

"По желанию продукты можно купить. Другой вопрос, что у всех нет денег. Банкоматы по городу пустые. Несколько дней назад "Ощадбанк" какие-то средства выдавал. Карточки в магазинах нигде не принимают, а с наличными проблема", – рассказал житель города.

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