За повідомленнями одного з мешканців, ім’я якого не розголошується задля безпеки, вчора, 21 березня в місті Балаклія була стрільба. Впродовж трьох днів у місті не було світла та води.

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Він розповів, що 20 березня ввечері у місті з’явилось світло, вода, але не у всьому місті, а лише у центрі. На околицях міста люди досі без світла та тепла.

Люди, звичайно, дуріють. Мінімаркет "Посад" був розграбований мародерами. Залізли цивільні, горілку та пиво гребли мішками,

– розповів житель.

Проте 20 та 21 березня у місті роздавали гуманітарну допомогу від міської ради.

Окупанти завезли на вантажівках свою "гуманітарну допомогу".

Свою "гуманітарну допомогу" привезли у місто окупанти. За словами чоловіка, люди брали цю російську "гуманітарку", біля вантажівки був натовп. Люди кажуть, що змушені брати, бо в них голодні діти.

Також житель міста розповів, що в магазини привозять продукти. Люди стоять у чергах за хлібом, борошном, крупами, а на ринку можна побачити і купити молоко, сир, борошно, макарони.

"За бажанням продукти можна купити. Інше питання, що не всі мають гроші. Банкомати по місту порожні. Декілька днів тому "Ощадбанк" якісь кошти видавав. Картки у магазинах ніде не приймають, а з готівкою проблема", – розповів житель міста.

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