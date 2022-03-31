Ни одна страна не должна обладать даже теоретической возможностью блокировать морские торговые пути. Это подчеркнул Владимир Зеленский в обращении в парламент Австралии, передает 24 канал.

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За закрытый доступ к морю нужно наказывать мгновенно

Президент Украины подчеркнул, что ни один правитель в мире не должен рассчитывать на то, что его минует наказание. Особенно те, кто решается вести войну.

Он добавил, что страна, шантажирующая весь мир ядерным ударом, должна получить сокрушительные санкции. Они, по словам президента, должны продемонстрировать, что угрозы имеют разрушительные последствия для шантажиста.

За блокировку морских торговых путей следует привлекать к ответственности. И Владимир Зеленский отметил, что нужно разработать механизм, который позволит это делать мгновенно.

Чтобы даже искушения такого ни у кого не возникало. Делать море мертвым,

– подчеркнул президент.

В речи Владимир Зеленский дал ясно понять, что Черное море в Украине уже можно считать мертвым, ведь его буквально заблокировали российские военные.