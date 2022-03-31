Жодна країна не повинна мати навіть теоретичну можливість блокувати морські торгівельні шляхи. На цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Австралії, передає 24 канал.

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За закритий доступ до моря потрібно карати миттєво

Президент України підкреслив, що жоден правитель у світі не повинен розраховувати на те, що він омине покарання. Особливо ті, хто наважується вести війну.

Він додав, що країна, яка шантажує весь світ ядерним ударом, повинна отримати нищівні санкції. Вони, за словами президента, повинні продемонструвати, що погрози мають руйнівні наслідки для шантажиста.

За блокування морських торгівельних шляхів потрібно притягати до відповідальності. І Володимир Зеленський наголосив на тому, що потрібно розробити механізм, який дозволить це робити миттєво.

Щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникало. Робити море мертвим,

– підкреслив президент.

У промові Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що Чорне море в Україні вже можна вважати мертвим, адже його буквально заблокували російські військові.

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