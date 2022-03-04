Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.
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Зеленский выразил надежду, что поддержка со стороны этих стран продлится до момента победы Украины.
Мы не чувствуем себя в одиночестве. Мы продолжаем бороться и защитим наше государство, освободим землю благодаря нашим героям,
– подчеркнул президент.
Вечернее обращение Зеленского от 4 марта: смотрите видео
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