Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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Зеленський висловив сподівання, що підтримка з боку цих країн триватиме до моменту перемоги України.

Ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися й захистимо нашу державу, звільнимо землю завдяки нашим героям,

– наголосив президент.

Зверніть увагу! У НАТО вирішили не залучати свої сили у війні в Україні та не закривати небо над нашою державою.

Вечірнє звернення Зеленського від 4 березня: дивіться відео

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