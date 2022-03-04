Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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Зеленський висловив сподівання, що підтримка з боку цих країн триватиме до моменту перемоги України.
Ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися й захистимо нашу державу, звільнимо землю завдяки нашим героям,
– наголосив президент.
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