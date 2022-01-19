По словам Энтони Блинкена, разобщенность украинского общества только поможет Кремлю. Об этом госсекретарь США заявил на брифинге после встречи с Дмитрием Кулебой.
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Украинцы должны быть едиными
Энтони Блинкен призвал забыть о разногласиях и объединиться ради национальной идеи. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает наши стремления и борьбу с Россией. Однако для этого нужно вместе противостоять Кремлю.
Украина должна быть единой перед лицом угрозы России,
– подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь убежден, что украинцы должны самостоятельно выбирать свой путь. Вашингтон поддерживает право на самостоятельный выбор.
Угроза российского вторжения: главное
- Россия с октября 2021 года наращивает войска у границы с Украиной. Более того, под предлогом учений военных перевозят и в Беларусь.
- С 10 по 13 января в Женеве, Брюсселе и Вене прошли переговоры США, НАТО и ОБСЕ соответственно, с российскими дипломатами. Темой переговоров стали так называемые "гарантии безопасности", которые требует Россия. Среди пунктов – нерасширение НАТО и запрет Украины быть членом Альянса.
- Российские дипломаты вернулись в Москву ни с чем. Поэтому угроза полномасштабного вторжения продолжает нависать.
- По данным американской разведки, Россия готовит провокации на оккупированном Донбассе, что таким образом оправдает свою агрессию. Вторжение могут начать этой зимой.
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