По словам Энтони Блинкена, разобщенность украинского общества только поможет Кремлю. Об этом госсекретарь США заявил на брифинге после встречи с Дмитрием Кулебой.

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Украинцы должны быть едиными

Энтони Блинкен призвал забыть о разногласиях и объединиться ради национальной идеи. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает наши стремления и борьбу с Россией. Однако для этого нужно вместе противостоять Кремлю.

Украина должна быть единой перед лицом угрозы России,

– подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь убежден, что украинцы должны самостоятельно выбирать свой путь. Вашингтон поддерживает право на самостоятельный выбор.

Угроза российского вторжения: главное

Россия с октября 2021 года наращивает войска у границы с Украиной. Более того, под предлогом учений военных перевозят и в Беларусь.

С 10 по 13 января в Женеве, Брюсселе и Вене прошли переговоры США, НАТО и ОБСЕ соответственно, с российскими дипломатами. Темой переговоров стали так называемые "гарантии безопасности", которые требует Россия. Среди пунктов – нерасширение НАТО и запрет Украины быть членом Альянса.

Российские дипломаты вернулись в Москву ни с чем. Поэтому угроза полномасштабного вторжения продолжает нависать.

По данным американской разведки, Россия готовит провокации на оккупированном Донбассе, что таким образом оправдает свою агрессию. Вторжение могут начать этой зимой.

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