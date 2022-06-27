Драться, а не фантазировать

Не имеет сейчас никакого значения что бы было "если бы"... Вот просто глобальное пох*й на сегодня, которое не влияет ни на что. Работаем с чем. И еб*шим каждый день как в последний.

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Жизнь в парадигме "если бы" это жизнь в мире фантазий и прошлого. А драться надо сейчас.

Драться, делать выводы и планировать. А не искать задним числом виновных, чтобы перевести на себя ответственность. Ибо очень часто именно это подсознательно лежит в основе того копания.

Рефлексия vs Срачи

И не делайте себе нервы тем "если бы". Оно ни на что не влияет, кроме внутреннего раздражения.

Ну, и еще на срачи – "ко времени, не ко времени". Сейчас весь ресурс должен использоваться для того, что нужно сейчас.

Максимально эффективно. А еще (в свободное время, если нечем заняться) – на планирование будущего. С учетом выводов, которые и так все уже сделали, потому что все уже все знают. А не бесконечно жевать одно и тоже.

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