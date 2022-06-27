Битися, а не фантазувати

Не має зараз ніякого значення що б було "якби"... От просто глобальне пох*й на сьогодні, яке не впливає ні на що. Працюємо з чим є. І Їб*шим кожного дня як в останнє.

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Життя в парадигмі "якби" – це життя в світі фантазій та минулого. А битися треба зараз.

Битися, робити висновки та планувати. А не шукати заднім числом винних, щоб перекласти з себе відповідальність. Бо дуже часто саме це підсвідомо лежить в основі того копирсання.

Рефлексія vs Срачі

І не робіть собі нерви тим "якби". Воно ні на що не впливає, окрім внутрішнього роздраю.

Ну, і ще на срачі – "на часі, не на часі". Зараз весь ресурс має використовуватися на те, що потрібно зараз.

Максимально ефективно. А ще (у вільний час, якщо нема чим зайнятися) – на планування майбутнього. З урахуванням висновків, які і так всі вже зробили, бо вже всі все знають. А не нескінченно жувати одне й теж.

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