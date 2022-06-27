Загублені

Для одних "новинарів" головним показником ефективності залишається кількість "лайків", цитувань та "ексклюзив": головне – першими опублікувати новину "з фронту", поставити клікбейтний заголовок, похизуватися "інсайдом", не замислюючись про користь чи шкоду дій.

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Інші представники політикуму, не знайшовши себе під час війни, ховаються від реальності в старій парадигмі мислення.

Вони продовжують жити в часі, де були "політичні проєкти", рейтинги, вибори та електорат.

Сидячи в ресторанах, розмірковують про політичні перспективи, говорячи: коли все це закінчиться? Закінчиться що? Війна за виживання?

Свобода слова на війні

Періодично зустрічаючись з іноземними журналістами, нещодавно почув: "Вау, у вас така свобода слова!" Так, навіть під час війни. І ми пишаємося цим. Але варто пам'ятати, що свобода передбачає й відповідальність.

Через страх російських офіцерів повідомляти погані звістки з передової, подеколи російське командування дізнається новини з фронту з… наших соцмереж. Це зафіксований факт.

Тож іноді, бажаючи повідомити звістку "з передової", треба зупинитися, порахувати до 10 й подумати: чи роблю я користь цією дією своїй армії, чи не допомагаю я ворогу?

Чийсь "оперативний інсайд" і жага "лайків" можуть коштувати життів українських захисників.

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