Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что информация о британском спецназе засекречена. Вероятно, он в Украине будет иметь одну цель, но это не участие в боевых действиях.

Смотрите также Перед звонком Путину Трамп поговорил со Стармером о "коалиции желающих"

"Очевидно, этот корпус миротворцев точно не будет принимать решений и не будет участвовать в сухопутной войне. То есть они точно не будут воевать на передовой с российскими войсками. Их задача будет другой", – сказал Павел Нарожный.

Какова роль британского спецназа

Он добавил, что это может быть охрана стратегических объектов, точечные операции. Союзники Украины не имеют такого большого количества войск, которые могли бы действительно иметь серьезное влияние на ведение войны. Вся армия Великобритании – это примерно 140 тысяч бойцов, включая спецназ.

"Это сопоставимо с количеством наших бойцов на Покровском направлении. Поэтому это исключительно точечная операция, исключительно на стратегических объектах, это надзор за боевыми действиями и не более", – подытожил Павел Нарожный.

Важно! Британских спецназовцев привели в состояние повышенной готовности. Они поедут в Украину в рамках миротворческой операции. Спецназовцев активизировали после визита министра обороны Великобритании Джона Хили в Вашингтон. Сейчас "коалиция желающих" готова предоставить 10 000 военных для поддержания тишины в Украине.

К слову, информация о деятельности британских спецназовцев является секретной. Известно, что существует пять элитных подразделений, в частности: Специальная авиационная служба, Специальная катерная служба, Специальный разведывательный полк и так называемая Группа поддержки.