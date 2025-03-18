Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, цитирующего представителя Стармера. Речь идет о намерениях государств, готовых поддержать Украину в случае заключения мирного соглашения с Россией.

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О чем говорили политики

Среди других вопросов лидеры США и Великобритании обсудили "коалицию желающих", которая будет предусматривать различные формы участия государств в поддержке Украины. К слову, в ней могут принять участие более 30 стран.

Премьер-министр проинформировал президента о своей "коалиции желающих"... Он подчеркнул, что все должны работать вместе, чтобы поставить Украину на как можно более сильную позицию для обеспечения справедливого и прочного мира,

– рассказал спикер.

Напомним, во вторник, 18 марта, Трамп будет говорить по телефону с Владимиром Путиным. Американский лидер попытается убедить российского президента согласиться на 30-дневное перемирие.