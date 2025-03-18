Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters, що цитує речника Стармера. Йдеться про наміри держав, готових підтримати Україну в разі укладання мирної угоди з Росією.

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Про що говорили політики

Серед інших питань лідери США й Великої Британії обговорили "коаліцію охочих", яка передбачатиме різні форми участі держав у підтримці України. До слова, у ній можуть взяти участь понад 30 країн.

Прем'єр-міністр поінформував президента про свою "коаліцію охочих"... Він підкреслив, що всі повинні працювати разом, аби поставити Україну на якомога сильнішу позицію для забезпечення справедливого й тривалого миру,

– розповів речник.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, Трамп говоритиме телефоном із Владіміром Путіним. Американський лідер намагатиметься переконати російського президента погодитися на 30-денне перемир'я.