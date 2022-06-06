Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, во избежание таких "проигрышей" нужно давить на Владимира Зеленского.

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Как пояснил эксперт, в переговорах Украины с миром даже самые близкие друзья-партнеры дают нам определиться – "хотим мы победить или проиграть".

"Всегда выбор остается за нами. И каждый раз, когда мы делаем выбор, который не хотим, и кто-то из президентов что-то подписывает, – это всегда считается проигрышем", – заявил Давыдюк.

Политолог вспомнил предыдущих президентов Кучму и Кравчука, которые подписали "сдачу ядерного оружия", и через 10-20 лет это стало проигрышем.

Не хочу говорить, что это предательство, но это проигрыш. Они говорят, что у них тогда не было выбора. Аналогично говорит Петр Порошенко, что у него не было шанса не подписать "Минск-2". А потом следует история, что Меркель его заставляла, хотя он подписал это в Кремле,

– заявил Давидюк.

По его словам, такой же пример – московские контракты Юлии Тимошенко.

"Тогда тоже в первые дни была "победа", нам говорили, что газ будет по 200 долларов. Хотя в реальности зимой газ стоил 520 долларов. Потом оказалось, что это был проигрыш для государства", – добавил он.

Эксперт уверяет, что сейчас важно давить на Зеленского, чтобы не было ни Будапешта, ни Минска.

Следует давить на власть и говорить, что нация стала мудрее, чтобы не было повтора тех предварительных договоренностей,

– подчеркнул Давидюк.

Политолог говорит, что такие договоренности – это всегда выбор: может быть выгодно лидеру страны, но не выгодно всему государству, и наоборот – выгодно государству, но менее выгодно политике.

"Этот выбор нужно будет делать – быть менее "рукопожатным" на Западе, где его не будут любить, или быть пожизненным врагом Путина и победить для своего государства", – подытожил он.

Николай Давыдюк о давлении на власть и позиции других стран:



Кстати, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ об инициативе создания национального бренда UNITED24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины. За 4 недели уже удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.

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