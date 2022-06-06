Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, щоб уникнути таких “програшів” треба тиснути на Володимира Зеленського.

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Як пояснив експерт, у перемовинах України зі світом навіть найближчі друзі-партнери дають нас визначитися – "чи ми хочемо перемогти, чи програти".

"Завжди вибір залишається за нами. І кожен раз, коли ми робимо вибір, який не хочемо, і хтось з президентів щось підписує, – це завжди вважається програшем", – заявив Давидюк.

Політолог згадав попередніх президентів Кучму та Кравчука, які підписали "здачу ядерної зброї", і через 10 – 20 років це стало програшем.

Не хочу казати, що це зрада, але це програш. Вони кажуть, що в них тоді не було вибору. Аналогічно зараз каже Петро Порошенко, що в нього не було шансу не підписати "Мінськ-2". А потім випливає історія, що Меркель його змушувала, хоча він підписав це в Кремлі,

– заявив Давидюк.

За його словами, такий же приклад – московські контракти Юлії Тимошенко.

"Тоді теж в перші дні була “перемога”, нам казали, що газ буде по 200 доларів. Хоча в реальності взимку газ коштував 520 доларів. Потім виявилося, що це був програш для держави", – додав він.

Експерт запевняє, що зараз важливо тиснути на Зеленського, щоб не було ні Будапешта, ні Мінська.

Варто тиснути на владу і говорити, що нація помудрішала, щоб не було повтору тих попередніх домовленостей,

– наголосив Давидюк.

Політолог каже, що такі домовленості – це завжди вибір: може бути вигідно лідеру країни, але не вигідно всій державі, і навпаки – вигідно державі, але менш вигідно політику.

"Цей вибір треба буде робити – чи бути менш "рукопожатним" на Заході, де його не будуть любити, чи бути довічним ворогом Путіна та перемогти для своєї держави", – підсумував він.

Микола Давидюк про тиск на владу та позиції інших країн:



До слова, президент Володимир Зеленський 17 травня підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду UNITED24 для об'єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України. Впродовж 4 тижнів вже вдалось зібрати 1,5 мільярда гривень.

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