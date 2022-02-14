В официальном обращении митрополита Киевского и всей Украины говорится, что угрозы не стоит недооценивать. Однако украинский народ должен быть готов "дать отпор противнику".

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"Во время беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России мы (украинцы – 24 канал) не должны бояться, давать страху или панике завладеть нашими сердцами", – подчеркнул Эпифаний.

Эпифаний: Будем защищать свою землю

Эпифаний заверил, что правда на стороне украинского народа, который борется за свой дом и свою землю, а не за чужое. "Борется за свободу, а не за порабощение", – добавил он.

Там, где правда – там Божья помощь и победа. Хотя мы готовы к сопротивлению агрессии и будем защищать свою землю,

– отметил митрополит.

Также с подачи Эпифания в праздник Сретения Господня, который состоится 15 февраля, во всех храмах будут раздаваться "усиленные молитвы за Украину – за победу правды и справедливый мир".

Важно! ВСУ готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Последние высказывания Эпифания: коротко

Ранее митрополит уже высказывался по поводу возможного вторжения России. Он отметил, что с начала российской агрессии в храмах ПЦУ непрерывно звучит молитва об освобождении от нашествия оккупантов.

Также Эпифаний обращался к украинцам во время третьей годовщины интронизации. Митрополит отметил, что за эти 3 года ПЦУ существенно приумножила церковную семью.

Предстоятель ПЦУ делился и с отношениями с Московским патриархатом. Он заявил, что между Православной церковью Украины и Московским патриархатом почти нет никаких отношений.

Полный текст публикации митрополита Эпифания:

Дорогие братья и сестры! Во время беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России мы не должны бояться, давать страху или панике завладеть нашими сердцами. Этой угрозы не следует недооценивать, и поэтому мы, как народ, должны быть готовы дать отпор противнику, если он все же решится, нарушая законы Божьи и человеческие, приумножить свои преступления, если решится от скрытой войны, которую Москва ведет против Украины уже восьмой год подряд, перейти к открытой войне.

Правда – на нашей стороне, на стороне украинского народа, который борется за свой дом и свою землю, а не за чужое, борется за свободу, а не за порабощение. А там, где правда – там Божья помощь и победа. И хотя мы готовы к сопротивлению агрессии и будем защищать свою землю – наша цель не война, а мир. Мир не в оккупации и рабстве, в которых мы уже находились на протяжении веков нашей истории, но мир справедливый.

Победа над агрессором и достижение справедливого мира невозможны без Божьей помощи и без молитвы. Поэтому как Предстоятель Православной Церкви Украины благословляю 15 февраля, в праздник Сретения Господня, во всех храмах преподнести усиленные молитвы за Украину, за победу правды и справедливый мир, за наших воинов. Боже Великий, Единый, нам Украину храни!

Тексты молитв за Украину, наших воинов, за победу правды и справедливый мир по ссылке: bit.ly/3JHsokX

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