Патриарх призвал решить ситуацию мирным путем – с соблюдением норм международного права и молитвой. Именно так, полагает Варфоломей, удастся избежать эскалации.

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Мы призываем все стороны к диалогу, – Варфоломей

Мы призываем все вовлеченные стороны к продолжению диалога и уважению норм международного права, чтобы положить конец конфликту и дать возможность всем украинцам жить в согласии. Применение оружия не является решением,

– отметил Вселенский патриарх.

Его Всесвятость призвал всех искренне молиться о мире в Украине. К деэскалации должны призывать служители Церкви, представители разных религиозных традиций и просто люди доброй воли. Худшая позиция, подчеркнул патриарх, – это молчание и безразличие.

Обратите внимание! Участие в молитве приняли украинские дипломаты представители дипломатических учреждений Польши, Молдовы, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Греции и представители украинской и крымскотатарской общин.

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После литургии украинцы и крымские татары провели акцию

После совместной молитвы украинцы и крымские татары провели акцию в поддержку Украины и против агрессии России в Стамбуле. Подобные демонстрации провели во многих других городах Турции.

Смотрите фото из общей молитвы в Стамбуле / Фото Укринформа:

Обратите внимание! Папа Римский Франциск возобновил молитвы за Украину. В своих посланиях Богу он просит ослабления напряжения вокруг нашего государства. Также понтифик призвал мировых политиков к мирному решению.

Смотрите видео: папа Франциск молился о мире в Украине