Во время проповеди на площади святого Петра 13 февраля понтифик призвал мировых лидеров к поиску мирного решения ситуации вокруг Украины.
Важно Россия пытается сорвать визит Папы Франциска, – посол Украины в Ватикане
Папа Римский назвал новости, которые поступают из Украины, очень тревожными.
Я полагаюсь на покровительство Девы Марии и совесть политических лидеров, на каждое усилие ради мира,
– сказал он.
Молитва проходила на фоне военного напряжения, которое создает Россия вдоль границ Украины. Ранее папа римский Франциск заявлял, что новое военное вторжение РФ в Украину было бы "безумием".
Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине: смотрите видео
Угроза российского вторжения: главное
- С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ прогнозировали начало российского вторжения на начало 2022 года, впоследствии его перенесли на начало февраля. Сейчас его прогнозируют 14 или 16 февраля.
- Ситуация возле восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, снабжая оружием и военной помощью.
- Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов откровенно говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.
- Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, ведь "риски не стали больше".
Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе": смотрите видео