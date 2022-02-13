Во время проповеди на площади святого Петра 13 февраля понтифик призвал мировых лидеров к поиску мирного решения ситуации вокруг Украины.

Важно Россия пытается сорвать визит Папы Франциска, – посол Украины в Ватикане

Папа Римский назвал новости, которые поступают из Украины, очень тревожными.

Я полагаюсь на покровительство Девы Марии и совесть политических лидеров, на каждое усилие ради мира,
– сказал он.

Молитва проходила на фоне военного напряжения, которое создает Россия вдоль границ Украины. Ранее папа римский Франциск заявлял, что новое военное вторжение РФ в Украину было бы "безумием".

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Угроза российского вторжения: главное

  • С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ прогнозировали начало российского вторжения на начало 2022 года, впоследствии его перенесли на начало февраля. Сейчас его прогнозируют 14 или 16 февраля.
  • Ситуация возле восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, снабжая оружием и военной помощью.
  • Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов откровенно говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.
  • Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, ведь "риски не стали больше".

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