Під час проповіді на Площі святого Петра 13 лютого понтифік закликав світових лідерів до пошуку мирного рішення ситуації навколо України.

Важливо Росія намагається зірвати візит Папи Франциска, – посол України у Ватикані

Папа Римський назвав новини, що надходять з України, дуже тривожними.

Я покладаюся на заступництво Діви Марії і совість політичних лідерів, на кожне зусилля заради миру,

– сказав він.

Молитва проходила на тлі військової напруги, що створюється Росією вздовж кордонів України. Раніше папа римський Франциск заявляв, що нове військове вторгнення РФ в Україну було б "божевіллям".

Папа Франциск провів безмовну молитву за мир в Україні: дивіться відео

Загроза російського вторгнення: головне

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ прогнозували початок російського вторгнення на початок 2022 року, згодом його "перенесли" на початок лютого. Зараз же його прогнозують 14 або 16 лютого.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. Вони активно підтримують Україну, постачаючи зброю та військову допомогу.

Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не панікувати, адже "ризики не стали більшими".

Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня": дивіться відео