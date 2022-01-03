Мета приїзду Папи – мир в Україні та зустріч із суспільством, яке "зболене горем і трагедією війни". Про це заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

До теми Папа Римський закликав до "серйозного міжнародного діалогу" для припинення війни в Україні

Без акценту на православне середовище

За словами українського дипломата, Папа Римський навряд чи втручатиметься у внутрішньоправославну ситуацію в Україні.

Розуміючи усю складність стосунків усередині православного середовища, він не буде на цьому робити спеціального акценту. Він захоче створити молитовну атмосферу, яка вирішить питання миру і діалогу, комунікації усіх з усіма, зокрема всіма релігійними спільнотами, задля досягнення миру,

– сказав Юраш.

Конкретної дати візиту ще немає, її узгоджують. Втім, посол запевнив, що Україна готова оперативно організувати приїзд. Також усі зусилля будуть спрямовувати на те, щоб це було найближчим часом.

Російські дипломати роблять все, щоб Папа не приїхав до України

Як наголосив посол, російська дипломатія, як церковна, так і світська, дуже потужно працює у ватиканському напрямку. Вони "роблять усе, щоб візиту Папи в Україну не було".

Юраш каже, що буквально нещодавно прозвучали меседжі від глави Відділу зовнішніх церковних зносин Російської православної церкви (РПЦ) митрополита Іларіона (Алфеєва). Той безпідставно вважає, що візит Папи до України є малоймовірним.

Водночас посол України запевнив, що насправді цим він видає бажане за дійсне, так би мовити, моделює ситуацію. Також, за його словами, схожі висловлювання є у посла Росії у Ватикані.

Що відомо про візит Папи та його заяви про Україну

Папу Римського запросив відвідати Україну президент Володимир Зеленський. У МЗС наголошували, що організація візиту – на порядку денному. Востаннє Папа Римський відвідував Україну 20 років тому. Іван Павло ІІ приїжджав у Київ та Львів.

Також під час своєї різдвяної промови Папа Римський Франциск закликав не допускати конфлікту в Україні. Понтифік висловлював сподівання, що сторонам вдасться налагодити діалог.

Після однієї з недільних молитв Папа Римський Франциск звертався до українців. Понтифік запевняв, що молиться за нашу країну та за мир на наших землях. За словами Папи Франциска, зброя не є шляхом до миру. Тому понтифік молиться за Україну.

Вас може зацікавити, як Папа Франциск молився за перемир'я на Донбасі: дивіться відео