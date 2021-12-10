Щодо того, коли буде можливий візит понтифіка – не повідомляють. У дипвідомстві зазначили, що терміни опрацьовують "відповідно до усталеної практики".
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Це питання двостороннього політичного діалогу
Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу,
– заявили в пресслужбі МЗС.
Раніше про можливий візит понтифіка розповів глава УГКЦ Святослав Шевчук. Проте поїздка Франциска не була анонсована офіційно.
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Що відомо про можливий візит Франциска в Україну
- У червні президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Папою Римським Франциском.
- Глава держави запросив понтифіка в Україну. Зеленський зауважив, що візит Папи – "кисень, який так потрібен українцям".
- ЗМІ повідомляли, що візит глави Католицької церкви може відбутись вже у 2022 році.