Щодо того, коли буде можливий візит понтифіка – не повідомляють. У дипвідомстві зазначили, що терміни опрацьовують "відповідно до усталеної практики".

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Це питання двостороннього політичного діалогу

Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу,

– заявили в пресслужбі МЗС.

Раніше про можливий візит понтифіка розповів глава УГКЦ Святослав Шевчук. Проте поїздка Франциска не була анонсована офіційно.

Зверніть увагу! Востаннє Папа Римський відвідував Україну 20 років тому. Іван Павло ІІ приїжджав у Київ та Львів.

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Що відомо про можливий візит Франциска в Україну