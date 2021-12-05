Папа сказав, що ті дії та рішення, які призвели до поділу між християнами, "не мали нічого спільного з Ісусом і з Євангелієм. За його словами, вони були продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади".

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Розбіжності у католиків та православних виникли пізніше, – Папа

Папа також згадав про коріння, що об'єднує католиків та православних. Натомість всі розбіжності виникли пізніше.

Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками,
– заявив Папа.

Він закликав християн "допомагати одне одному, поклонятися Богу і служити ближньому".