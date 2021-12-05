Папа сказал, что те действия и решения, которые привели к разделению между христианами, "не имели ничего общего с Иисусом и с Евангелием. По его словам, они были продиктованы прежде всего жаждой прибыли и власти".

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Разногласия у католиков и православных возникли позже, – Папа

Папа также вспомнил о корнях, которые объединяют католиков и православных. Что все разногласия возникли позже.

У истории есть свой вес, и сегодня здесь я чувствую необходимость снова попросить прощения у Бога и братьев за ошибки, совершенные многими католиками,

– заявил Папа.

Он призвал христиан "помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему".

Обратите внимание! Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук рассказал, что Папа Римский вскоре посетит Украину. Однако официального анонса еще не было.