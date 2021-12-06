Таку інформацію Папа Римський підтвердив після завершення візиту до Греції та на Кіпр. У понеділок, 6 грудня, він поспілкувався з журналістами про це на борту літака.

Зверніть увагу Папа Римський під час візиту до Греції перепросив у православних християн​

Я завжди готовий поїхати до Москви, – Папа

Папа Франциск припустив, що упродовж найближчих днів Ватикан має відвідати митрополит Іларіон Волоколамський, який очолює Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Він відправиться туди, аби узгодити все щодо можливої зустрічі.

Патріарх повинен подорожувати… Не знаю точно, куди. Здається, у Фінляндію, але я не певен. Я завжди готовий поїхати до Москви. Щоб говорити з братом, не потрібні протоколи,

– наголосив понтифік.

Попередня зустріч духівників

Джерело: "Вікіпедія"

Московський патріарх та Папа Римський вже спілкувалися у лютому 2016 року в Гавані, столиці Куби. Зустріч такого рівня тоді провели вперше за всю історію Російської православної та Католицької церков.

Франциск та Кирило у Гавані підписали спільну декларацію, яка містить аж 30 пунктів. Щороку РПЦ та Римо-католицька церква відзначають річницю цієї зустрічі й влаштовують різні заходи.

Низка українських релігійних діячів засудили підписану в Кубі декларацію. Адже війну, яку Росія розв'язала проти України, там описують як "протистояння в Україні". Та й загалом Росію не згадують як державу-агресорку.

Папа Франциск хоче відвідати Україну

На початку грудня глава УГКЦ Святослав Шевчук повідомив, що в Україні очікують на візит Папи Франциска. "Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні", – пояснив митрополит. Він наголосив, що Папа переймається проблемами українців, а його візит буде потужним сигналом для країни. Зазначимо, що про наміри понтифіка відвідати Україну в 2022 році ще у вересні повідомляли польські ЗМІ.