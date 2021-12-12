За словами Папи Франциска, зброя не є шляхом до миру. Тому понтифік молиться за Україну.

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Потрібен міжнародний діалог

Папа Франциск переконаний, що мир в Україну, крім молитви, може принести серйозний міжнародний діалог. Світова спільнота, на думку понтифіка, повинна виступити посередником у переговорах.

Разом із тим, Папа висловив жаль з приводу нарощування озброєння, адже він не вважає зброю способом принести мир.

Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї. Мені завдає великого болю остання статистика, яку є прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого. Зброя – це не дорога (до миру – 24 канал),

– заявив Папа Франциск.

Наостанок понтифік побажав українцям, щоб Різдво принесло на нашу землю мир.

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