З нагоди Різдва Папа Римський виступив до Рима та всього світу з посланням і апостольським благословенням Urbi et orbi ("До міста і до світу"). Він загадав і про Україну.

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Папа Римський згадав у промові Україну

Говорячи про Ісуса Христа, понтифік пояснив, що віряни очікують від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світі. Папа Римський висловив сподівання, що й Україні вдасться уникнути нового конфлікту.

Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту,

– зазначив понтифік.

Урочисте благословення Папа виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Це сталося після вперше після дворічної перерви. Адже через пандемію коронавірусу великодні та різдвяні святкування проходили в умовах суворих карантинних обмежень.

Нагадаємо, 25 грудня католики відзначають Різдво. Уже традиційно Папа Римський цього дня виступає з посланням до вірян.

Попередня заява понтифіка про мир В Україні

Раніше Папа Римський Франциск після чергової недільної молитви звернувся до українців. Він запевнив, що молиться за нашу країну та за мир на наших землях.

Окрім молитви, переконаний понтифік, мир може принести діалог. Саме до нього і закликав Папа Римський.

Зверніть увагу! Влітку 2021 року Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з Папою Франциском. Президент запросив понтифіка в Україну та наголосив, що його візит є "киснем, який необхідний українцям". Візит Папи Римського можливий уже у 2022 році.

Різдвяне послання Папи Римського до Рима та всього світу: дивіться відео