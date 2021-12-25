В честь Рождества Папа Римский выступил к Риму и всему миру с посланием и апостольским благословением Urbi et orbi ("К городу и к миру"). Он вспомнил и об Украине.

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Папа Римский упомянул в речи и Украину

Говоря об Иисусе Христе, понтифик объяснил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов по всему миру. Папа Римский выразил надежду, что и Украине удастся избежать нового конфликта.

Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта,

– сказал понтифик.

Торжественное благословение Папа произнес из лоджии базилики Святого Петра. Это произошло впервые после двухлетнего перерыва. Ведь из-за пандемии коронавируса пасхальные и рождественские праздники проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

Напомним, 25 декабря католики отмечают Рождество. Уже традиционно Папа Римский в этот день выступает с посланием к верующим.

Предыдущее заявление понтифика о мире

Ранее Папа Римский Франциск после очередной воскресной молитвы обратился к украинцам. Он заверил, что молится о нашей стране и о мире на наших землях.

Кроме молитвы, уверен понтифик, мир может принести диалог. Именно к нему и призвал Папа Римский.

Обратите внимание! Летом 2021 года Владимир Зеленский пообщался по телефону с Папой Франциском. Президент пригласил понтифика в Украину и подчеркнул, что его визит является "кислородом, который необходим украинцам". Визит Папы Римского возможен уже в 2022 году.

Рождественское послание Папы Римского к Риму и всему миру: смотрите видео