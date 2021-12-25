В честь Рождества Папа Римский выступил к Риму и всему миру с посланием и апостольским благословением Urbi et orbi ("К городу и к миру"). Он вспомнил и об Украине.
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Папа Римский упомянул в речи и Украину
Говоря об Иисусе Христе, понтифик объяснил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов по всему миру. Папа Римский выразил надежду, что и Украине удастся избежать нового конфликта.
Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта,
– сказал понтифик.
Торжественное благословение Папа произнес из лоджии базилики Святого Петра. Это произошло впервые после двухлетнего перерыва. Ведь из-за пандемии коронавируса пасхальные и рождественские праздники проходили в условиях строгих карантинных ограничений.
Напомним, 25 декабря католики отмечают Рождество. Уже традиционно Папа Римский в этот день выступает с посланием к верующим.
Предыдущее заявление понтифика о мире
Ранее Папа Римский Франциск после очередной воскресной молитвы обратился к украинцам. Он заверил, что молится о нашей стране и о мире на наших землях.
Кроме молитвы, уверен понтифик, мир может принести диалог. Именно к нему и призвал Папа Римский.
Рождественское послание Папы Римского к Риму и всему миру: смотрите видео