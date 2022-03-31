В Генштабе ВСУ показали одного из российских военных. Он, как и многие другие, показал истинное лицо каждого россиянина. Ведь они приехали сюда только убивать и грабить.

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Хотел украсть несколько сотен долларов, а стал "двухсотым"

Все мы знаем, что сейчас на болотах трудность с валютой. Поэтому, видимо, российский наемник очень порадовался своему достижению. Ведь ему удалось утащить, на минуточку, где-то почти двести долларов США и двадцать фунтов стерлингов. За эти деньги, пожалуй, можно приобрести целое село где-то в России.

Чтобы своих любимых женщин не расстроить, он прихватил с собой ювелирные украшения. К сожалению, не один перехваченный разговор доказал, что родные тех, кто сейчас воюет против Украины, сами призывают их грабить. Поэтому оккупант очень хотел привезти немного "трофеев", но не смог.

Если же серьезно, то российская армия не вторая в мире. Она первая в мире, но по степени преступности. Ибо это настоящее сборище убийц, насильников, а также мародеров.

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