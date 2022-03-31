У Генштабі ЗСУ показали одного з російських військових. Він, як і багато інших, показав істинне обличчя кожного росіянина. Адже приїхали вони сюди лише вбивати та грабувати.

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Хотів вкрасти кількасот доларів, а став "двохсотим"

Усі ми знаємо, що зараз на болотах скрута з валютою. Тому, мабуть, російський найманець дуже потішився своєму здобутку. Адже йому вдалося поцупити, на хвилиночку, десь майже двісті доларів США та двадцять фунтів стерлінгів. За ці гроші, мабуть, можна придбати ціле село десь на Росії.

А щоб своїх улюблених жінок не засмутити, він прихопив із собою ювелірні прикраси. На жаль, не одна перехоплена розмова довела, що рідні тих, хто зараз воює проти України, самі закликають їх грабувати. Тож окупант дуже хотів привезти трохи "трофеїв", але не зміг.

Якщо ж серйозно, то російська армія не друга у світі. Вона перша у світі, але за рівнем злочинності. Бо це справжнє збіговисько убивць, ґвалтівників, а також мародерів.

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