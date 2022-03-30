З телефонної розмови зрозуміло, що найманці вдерлися до будинку українців. Вони не лише облаштувалися там, а й повиносили все, що могли.

Читайте також Школяр з Харкова заради грошей став коригувальником вогню для росіян – вони не заплатили

Дружина окупанта попросила доньці ноутбук привезти

Під час розмови російський найманець хизується, що поцупив з помешкання косметику, а також одяг. Пряма мова:

– Я тут трошки накрав вам косметики. Там тестери...

– Ну і добре. Це привіт з України буде... Яка російська людина не вкраде щось?

– Кросівки жіночі, фірмові. 38 розмір. Тут весь одяг якісний.

– Буде нашій Софії (доньці – 24 канал). Це, мабуть, усі хлопці набрали. Не один ти.

– Тут сумками все тягнуть. Була б у мене можливість, але нема у мене сумки...

Слухайте, як дружина окупанта просить його грабувати українців:

І тут у дружини найманця розігрався азарт. Вона запропонувала своєму чоловікові винести ще й ноутбук, адже доньці скоро потрібно буде йти вчитися. Окупант побідкався та сказав, що у домі спортивна сім'я живе, тож вдалося винести дорогі вітаміни, якісний спортивний одяг.

– Набирай. Набирай усе, що можеш.

– Ну тут речі якісні. Я був вражений, коли зайшов.

– Прикинь, як вони жили? А як ми живемо? Ось вони за це і б'ються. Кажуть: "Ми нормально жили. Це ви сюди прийшли".

Сам окупант продовжив бідкатися. Мовляв, Росія – жадібна країна. Що платити їм не хочуть. Тож російські найманці не дуже по й поспішають покидати Україну. Тут вони, наприклад, уже другий день у сауні паряться.

Такі розмови вкотре доводять, що нічого людського у найманців немає. Вони не лише прийшли сюди вбивати, вони ще й з величезним задоволенням грабують. І найгірше те, що їх у цих злочинах цілком і повністю підтримують рідні.

Тим часом російська мама сказала полоненому синові, що Путін для неї важливіший – дивіться відео: