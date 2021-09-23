Семья Оберлендера сообщила, что он мирно скончался в своем доме в Ватерлоо, что в провинции Онтарио, в окружении близких.

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В Канаде умер известный нацистский преступник

Адвокат Оберлендера недавно обратился в Комитет по вопросам иммиграции и беженцев Канады с просьбой отложить слушания по депортации его подзащитного в Германии.

Этот процесс не удалось завершить – Оберлендер умер 20 сентября в возрасте 97 лет.



Оберлендер в молодости / Фото CIJA

Что известно о деятельности Оберлендера

Родился в Украине. Был членом эскадронов смерти нацистской Германии в оккупированном Советском Союзе во время Второй мировой войны.

В 1941 – 1943 годах работал переводчиком подразделения Ек10а, которое считают ответственным за убийство свыше 2 миллионов человек, большинство из которых были евреями.

Сам Оберлендер заявлял, что его призвали на службу в подростковом возрасте, угрожая смертью. Он уверял, что якобы не участвовал в убийствах.

В Канаду уехал в 1954 году, через несколько лет получил гражданство, однако ничего не рассказывал о своем прошлом.

В 1995 году власти страны через суд пыталась лишить мужчину гражданства за то, что он не рассказал о своем сотрудничестве с нацистами.

В июне 2017 года суд в четвертый раз отменил его гражданство, однако мужчина продолжал оспаривать это решение.



Умер нацистский преступник Оберлендер / Фото The Star