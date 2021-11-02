Невакцинованим тепер не можна у громадський транспорт. Дозвіл є лише тим, в кого є сертифікат вакцинації або ж тест про відсутність хвороби, або ж довідка, що нещодавно перехворіли.

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Не витримують навантаження

Водії та контролери пасажирів не перевіряють. Робити це мають право правоохоронці.

Поліцейські влаштовують рейди й порушникам заборони дійсно загрожує реальний у штраф у 17 тисяч гривень. Побоюючись штрафів, усі наші антивакцинатори не ризикнули діставатися до роботи громадським транспортом.

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Вони пересіли назад до власних автомобілів, виїхали ними на вулиці. Ті вулиці збільшеного навантаження вранці 1 листопада не витримали.

Чому кажу "назад пересіли до власних автівок", бо чимало киян останнім часом дійсно зробили вибір вже на користь громадського транспорту. Він, звісно, взагалі не такий комфортний, як власна автівка, але ж і підземкою і маршруткою Києвом нині пересуватися банально швидше.

Хто винен

Підземці затори під час руху взагалі невідомі, а в маршруток є виділені смуги, якими вони ті затори об'їжджають. Хоча, наголошую і погоджуюсь, що громадський транспорт дійсно взагалі не такий комфортний, як транспорт власний, але ним в Києві реально швидше.

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Тепер невакциновані кияни виїхали на вулиці, де цілком очікувано утворилися величезні затори. У тих заторах місто реально зупинилося. У результаті стояли усі – і вакциновані, і ті, хто з логікою не дружить.

Чому трохи зневажливо кажу про антивакцинаторів, що вони з логікою не дружать, бо саме на них я і злий за ті затори. Це не вони мають владу матюкати, а це решта українців їх повинна матюкати, бо "антивакси" той транспортний колапс і влаштували.

Чому не дружать з логікою

Вони не дружать з логікою, бо, на мою думку, цілком логічно було передбачити, що і цієї осені на нас очікує карантин. Цілком логічно було припустити, що і цієї осені ми візьмемося зачиняти вікна, коли температура повітря знизиться, а значить створимо вірусу чудові умови для концентрації в тих наших офісах, навчальних класах та в маршрутках. Для концентрації та для зараження усіх, хто там перебуває.

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Відповідно, можна було б подумати, що це призведе до нової хвилі епідемії, до браку ліжкомісць, до зростання смертності. А значить й до панічної реакції на це від влади, яка просто не матиме іншого виходу, крім як запровадити нам червоні зони, карантини та локдауни.

Не спромоглися захистити себе

На жаль, як бачимо, для багатьох українців логіка не є сильною стороною. Вони не спромоглися себе від тих карантинних обмежень заздалегідь захистити вакциною. Люди кинулися забезпечувати сертифікати вакцинації в останній день, й, звісно, не всі встигли,

Відтак не всі отримали право користуватися громадським транспортом. Це якраз і було видно з напівпорожніх маршруток та метрополітену.

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Якби перейнялися цим питанням не в останню мить, а місяць-два тому, то може влада і не мала б тепер жодної необхідності ті карантини запроваджувати. Не подумайте, що владу виправдовую. Я про інше – про своє обурення недалекоглядністю українців, про відсутність логіки в діях моїх співгромадян.

До прикладу, про логічні, здавалося б, розмірковування українців, що, мовляв, лячно ті вакцини собі колоти, бо там незрозуміле намішано. Невідомо, як воно подіє на організм. Це от кажуть ті українці, які снідають сосисками, сосисками в яких реально намішано взагалі бозна-що.

Чому не варто боятися вакцини

Ще аргументують, що, мовляв, вакцину занадто швидко розробили, а тому незрозуміло, чи будуть від неї наслідки (через рік, два чи п'ять). Дивіться, принцип дії вакцин досить примітивний і його досконало вивчили ще десятки років тому. Зазвичай вакцина – це той самий вірус, але мертвий чи ослаблений. На цьому вірусі з вакцини людський організм і тренується йому протидіяти.

Тобто коли людина вже заразиться реальним живим вірусом, то її організм знає, як його швидко подолати, перш ніж вірус інфекція дістанеться легень і влаштує там смертельну пневмонію. От і все – там немає в тій вакцинації якихось космічних технологій, яких варто було б боятися.

Іще раз: вакцина – це дуже просто, навіть я б сказав, досить примітивно. Саме тому дієво. Це тренування організмові на слабшій версії того вірусу, з яким інакше вам буде дуже складно впоратися.

Навіть для тих, хто нещодавно перехворів, вакцинація також піде лише на користь.

Вмикайте логіку

Подумайте, якщо ви перехворіли й думаєте, що маєте антитіла, то як вам може зашкодити вакцинація, яка є занесенням у ваш організм того ослабленого вірусу, від якого у вас є антитіла.

Вакцинація у жодному разі вам зашкодити не може. Вмикайте логіку, вмикайте критичне мислення, припиняйте вірити казкам антивакцинаторів і бувайте здорові.