На вопрос итальянского журналиста, как Путину, "сохранить лицо" Зеленский ответил, что президент страны-агрессора уже вряд ли сможет это сделать.

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Вместо этого все, что осталось Путину, это думать, что будет дальше с Россией.

Я не думаю, что он (Путин – 24 канал) сможет сохранить лицо. Честно говоря, я в принципе не думаю, что будет будущее с этим человеком,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что следует думать, что будет в будущем с Россией. И этот вопрос интересует и украинцев, ведь Россия – наш сосед. И, возможно, отношения с россиянами придется восстанавливать будущим поколениям украинцам.

Также Зеленский посоветовал россиянам сохранить государство. Поскольку из-за военной агрессии России весь мир отворачивается от русской культуры и ее истории. Доходит и до того, что во многих магазинах Европы не желают обслуживать россиян.

Сохранить лицо не получится, можно еще сохранить свою историю,

– подытожил Зеленский.

Как меняется восприятие России в мире: последние новости

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом. Осталось, чтобы его признал Государственный секретарь США.

Также в мире наконец-то начали говорить о военных преступлениях России и в других странах мира, в частности в Чечне, Грузии и Сирии.

Канадский парламент, а также Латвия и Эстония признали зверство россиян в Украине геноцидом украинского народа.

После того, как миру открылись зверства россиян в Киевской области, российских дипломатов начали выгонять из разных стран мира.

С Россией перестал сотрудничать ряд известных брендов. А в некоторых брендовых магазинах вещей в ОАЭ, куда убежали состоятельные россияне, в России требуют подписывать документ с обещанием, что приобретенная вещь не попадет в страну-агрессор.

Дошло до того, что в некоторых европейских странах россияне притворяются украинцами, чтобы не платить за транспорт или получать гуманитарную помощь.

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