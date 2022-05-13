На запитання італійського журналіста як Путіну "зберегти лице" Зеленський відповів, що президент країни-агресорки вже навряд зможе це зробити.

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Натомість все, що залишилося Путіну, це думати, що буде далі з Росією.

Я не думаю, що він (Путін – 24 канал)зможе зберегти лице. Чесно кажучи, я в принципі не думаю, що буде майбутнє з цією людиною,

– наголосив Володимир Зеленський.

Також він додав, що потрібно думати, що буде у майбутньому з Росією. І це питання цікавить й українців, адже Росія – наш сусід. І, ймовірно, стосунки з росіянами доведеться відновлювати майбутнім поколінням українцям.

Також Зеленський порадив росіянам зберегти державу. Оскільки наразі через військову агресію Росії поти України весь світ відвертається від російської культури та її історії. Доходить і до того, що у багатьох магазинах Європи не хочуть обслуговувати росіян.

Зберегти лице не вийде, можна ще зберегти свою історію,

– підсумував Зеленський.

Як змінюється сприйняття Росії у світі: останні новини

У Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом. Залишилося, щоб її визнав Державний секретар США.

Також у світі нарешті почали говорити про воєнні злочини Росії й в інших країнах світу, зокрема в Чечні, Грузії, та Сирії.

Канадський парламент, а також Латвія та Естонія визнали звірства росіян в Україні геноцидом українського народу.

Після того, як світові відкрилися звірства росіян на Київщині, російських дипломатів почали виганяти з різних країн світу.

З Росією перестала співпрацювати низка відомих брендів. А у деяких брендових магазинах речей в ОАЕ, куди повтікали заможні росіяни, у Росії вимагають підписувати документ з обіцянкою, що придбана річ не потрапить в країну-агресорку.

Дійшло до того, що у деяких європейських країнах росіяни прикидаються українцями, щоб не платити за транспорт або отримувати гуманітарну допомогу.

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