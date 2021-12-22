В частности Арсен Аваков рассказал, что об инциденте он в 2020 году говорил с Давидом Арахамией и Денисом Монастырским. Об этом он написал в телеграме 22 декабря.

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Аваков заявил, что это не единственный инцидент, связанный с нардепом Галушко

Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая у меня был разговор не с ним, а с главой фракции "СН" Арахамией и с депутатом Монастырским (речь идет о нынешнем главе МВД – 24 канал), который в то время возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко,

– заявил экс-глава МВД.

Он также добавил, что говорили мы как раз о неприемлемости такого поведения депутата. Аваков заявил, что оба коллеги:

"согласились, что это был безобразный инцидент;

оба имели соответствующий разговор с господином Галушко".

Однако Аваков пояснил, что говорили они с депутатом Галушко, однако никакой секретности в этих разговорах и никаких особых пожеланий к этому депутату, кроме приличного поведения, не было. Также политик заявил, что:

"ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент;

понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал,

профилактикой с ним занимался один из заместителей министров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом".

Относительно водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения, за которое остановили авто нардепа, то:

его признали виновным по решению суда;

он понес административное наказание.

Коротко об инциденте со "слугой народа" Николаем Галушкой

В декабре 2020 года автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Николая Галушко за нарушение правил дорожного движения остановила полиция.

22 декабря появилось видео, как политик нецензурно выражался в отношении правоохранителей. В частности он назвал полицейских "дебилами".

Однако политик до сих пор не извинился. Он убежден, что виновными были сами полицейские. Они, по словам политика, неправомерно остановили его авто. Все, что написано в протоколе, "слуга народа" называет ложью.

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Полный текст публикации Арсена Авакова

Относительно инцидента с депутатом Галушко, произошедшего год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая у меня был разговор не с ним, а с главой фракции "СН" Арахамией и с депутатом Монастырским, который в то время возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости такого поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующую беседу с господином Галушко.

Кстати, понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из заместителей министров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.

В отношении водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание.