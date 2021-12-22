Зокрема Арсен Аваков розповів, що про інцидент він у 2020 році говорив з Давидом Арахамією та Денисом Монастирським. Про це він написав у телеграмі 22 грудня.
До теми "Ти дєбіл, слушай мєня": "слуга" Галушко ображав поліцейських, які зупинили його авто
Аваков заявив, що це не єдиний інцидент, пов'язаний з нардепом Галушком
По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції "СН" Арахамія та з депутатом Монастирським (мовиться про нинішнього очільника МЗС – 24 канал), який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко,
– заявив ексочільник МЗС.
Він також додав, що говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. Аваков заявив, що обидва колеги:
- "погодилися, що це був потворний інцидент;
- обидва мали відповідну розмову з паном Галушком".
Проте Аваков пояснив, що говорили вони з депутатом Галушком, проте жодної таємності в цих розмовах і жодних особливих побажань до цього депутата, крім пристойної поведінки, не було. Також політик заявив, що:
- "відповідальність за якість та моральний рівень депутатів несе та політична сила, яка приводить їх до парламенту;
- розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував,
- профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом".
Щодо водія, який допустив порушення правил дорожнього руху, за яке зупинили авто нардепа, то:
- його визнали винним за рішенням суду;
- він поніс адміністративне покарання.
Коротко про інцидент зі "Слугою народу" Миколою Галушкою
- У грудні 2020 року автомобіль народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка за порушення правил дорожнього руху зупинила поліція.
- 22 грудня з'явилось відео, як політик нецензурно висловлювався щодо правоохоронців. Зокрема він назвав поліцейських "дебілами".
- Проте політик досі не вибачився. Він переконаний, що винними були самі поліцейські. Вони, за словами політика, неправомірно зупинили його авто. Все, що написане в протоколі, "слуга народу" називає брехнею.
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Повний текст публікації Арсена Авакова
Щодо інциденту з депутатом Галушка, що стався рік тому. По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції "СН" Арахамія та з депутатом Монастирським, який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко. І говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. І треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з паном Галушком.
До речі, розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував. Профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом.
Щодо водія, який допустив порушення ПДР, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.