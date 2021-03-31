Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный Суд. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа об отмене его назначения.

Распоряжения Тупицкого – никчемные

С момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения после этого не имеют юридической силы. Об этом представитель главы государства сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек считает себя еще в настоящее время каким-то должностным лицом в КСУ – это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи,

– заявил Вениславский.

Он добавил, что уже в ближайшие дни президент Владимир Зеленский объявит конкурс на вакантные должности в Конституционном Суде.

Главное об увольнении Тупицкого