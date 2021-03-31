Уже не глава КСУ, – у Зеленского вновь заговорили о статусе Тупицкого
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный Суд. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа об отмене его назначения.
Источник:24 канал
Распоряжения Тупицкого – никчемные
С момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения после этого не имеют юридической силы. Об этом представитель главы государства сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Читайте также Тупицкий показал в декларации имущество в оккупированных Ялте и Донецке
Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек считает себя еще в настоящее время каким-то должностным лицом в КСУ – это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи,
– заявил Вениславский.
Он добавил, что уже в ближайшие дни президент Владимир Зеленский объявит конкурс на вакантные должности в Конституционном Суде.
Главное об увольнении Тупицкого
- Зеленский отменил указ президента-беглеца Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Все потому, что те "создают угрозу нацбезопасности Украины".
- Президент подчеркнул, что судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".
- По словам Вениславского, это решение является законным и выданным в пределах полномочий президента.
- Сам Тупицкий решил обжаловать свое увольнение, поскольку считает его "незаконным".
Поделиться новостью