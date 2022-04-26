Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин . По его словам, среди сторонников путинской "спецоперации" желающих идти в военкомат почти нет.

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"Если война угрожает пограничным городам России, то это внушает ощущение, что все может быть опасно и для них. В соцсетях Брянска и других пограничных городов уже пишут "А где же защита, где наше ПВО?" – отметил Фейгин.

Почему Москва не признает истинные причины взрывов

Минобороны России не признает потопления крейсера "Москва" или взрыва на нефтехранилище в Белгороде последствиями войны против Украины. В ответном вопросе, по словам Марка Фейгина, есть 2 аспекта.

Первый – в Кремле уверены, что не нужно разгонять панику, сказал правозащитник. Если признать, что им противостоит военная сила, которая может уничтожать что-то на территории России – тогда все в опасности.

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Вторая причина, почему о взрывах не говорят как о внешней опасности – есть соответствующая доктрина России. Из этого следовало, что они не объявляли войну Украине, а говорили о "спецоперации", иначе нужно брать на себя военные обязательства. Это как "их там нет", а в вариации - "локальная спецоперация", добавил Фейгин.

"Другое обязывает (Россию – 24 канал) вести себя как на войне, а не на "спецоперации". На это Москва не готова", – считает российский правозащитник.

Марк Фейгин о взрывах в России: смотрите видео