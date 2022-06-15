По информации СМИ, Шольц действительно озабочен. Мол, такой шаг может привести к обострению отношений России и Германии по импорту газа. Тем не менее, за национализацию бывшей дочери "Газпрома" выступал министр экономики Роберт Хабек.

Ранее Германия хочет национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти"

Германия выделит 10 миллиардов на спасение предприятия

Чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии вроде бы собирается выделить до 10 миллиардов евро. Заем, предоставленный государственным банком KfW Group, должен стабилизировать финансы Gazprom Germania и обеспечить безопасность поставок газа после того, как Россия ограничила их.

В правительстве считают, что с помощью такого подхода они сохранят свое влияние на эту часть критической инфраструктуры и уйдут от угроз энергетической безопасности.

Что этому предшествовало

После того, как Россия напала на Украину в феврале, "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецким Gazprom Germania. Ее активы передали малоизвестной компании во избежание западных санкций.

Федеральное правительство Германии в конце марта заявило, что думает о национализации дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти". Отмечалось, что российские газовые и нефтяные компании, размещенные в Германии, могут спровоцировать массовые сбои энергоснабжения.

В начале апреля правительство взяло под управление дочернее предприятие "Газпрома". Отмечали, что это временно – до 30 сентября.

Теперь же СМИ пишут, что термин "ожоги" будет продлен после конца сентября. При этом название компании Gazprom Germania GmbH будет изменено на Securing Energy for Europe GmbH.

Заметим, группа Gazprom Germania владеет крупнейшим в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре. Кроме того, он является одним из ведущих трейдеров газа и электроэнергии в Европе.

Напомним, что Россия требует от иностранных компаний оплачивать поставленный газ в рублях. На эти условия, вероятно, согласились компании восьми стран Европы . Среди немецких – VNG, RWE, Uniper.

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