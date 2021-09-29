Ведь у него был прямой маршрут из кресла руководителя "95 квартала" в кресло президента Украины. Об этом телеведущий и политик сообщил в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Притула: к креслам, на которые претендую, иду давно и каким-то другим путем

Притула подчеркнул, что доверие к себе и своим действиям он зарабатывал годами и не через телевизионную картинку. К тому же к тем креслам, на которые претендует, он шел давно и какими-то иным путем, чем это делал Зеленский.

Я бы все же разделял бэкграунд, с которым я зашел в политику, с тем, с которым сейчас живет Владимир Александрович. Для того, чтобы не оказаться в его ситуации, став президентом,

– подчеркнул он.

И добавил, что сейчас пытается заполнять те участки, где ему не хватает знаний. В частности он поступил в Украинский католический университет на магистерскую программу по публичному управлению.

У меня достаточно компетенции в формировании команд, которые работают в креативной индустрии или волонтерском среде. Сергей Притула Телеведущий, общественный деятель, экс-кандидат в мэры Киева

Притула также отметил, что у него есть благотворительный фонд и вместе с командой они ежегодно закрывают огромное количество различных направлений. Он убежден, что можно делегировать полномочия так, чтобы и деньги не разворовали, и польза была максимальная.

У Зеленского была совершенно короткая скамейка запасных, – Притула

Телеведущий откровенно рассказал, что не хочет сейчас идти в парламент и думать, хороших ли людей взял с собой. Мол, одно дело поддерживать кого-то во время похода, другое – быть ответственным за тех, кого ты ведешь.

"У Зеленского была совершенно короткая скамейка запасных. Он пришел на пост президента, а только тогда начал крутить головой и смотреть, кого поставить на определенные места. Это факапы с кадровой политикой, которые происходили неоднократно", – отметил он.

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео 24 канала

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