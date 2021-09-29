Адже в нього був прямий маршрут з крісла керівника "95 кварталу" у крісло президента України. Про це телеведучий та політик повідомив в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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Притула: До крісел, на які претендую, йду давно і якимось іншим шляхом

Притула підкреслив, що довіру до себе і своїх дій він заробляв роками і не через телевізійну картинку. До того ж до тих крісел, на які претендує, він йшов давно і якимись інакшим шляхом, ніж це робив Зеленський.

Я б все ж розділяв бекграунд, з яким я зайшов у політику, з тим, з яким зараз живе Володимир Олександрович. Для того, щоб не опинитись у його ситуації, ставши президентом,

– наголосив він.

І додав, що наразі намагається заповнювати ті ділянки, де йому не вистачає знань. Зокрема він вступив до Українського католицького університету на магістерську програму з публічного управління.

У мене є достатньо компетенції у формуванні команд, які працюють у креативній індустрії або волонтерському середовищі. Сергій Притула Телеведучий, громадський діяч, екскандидат у мери Києва

Притула також зазначив, що має благодійний фонд і разом з командою вони щороку закривають величезну кількість різних напрямків. Він переконаний, що можна делегувати повноваження так, щоб і гроші не розікрали, і користь була максимальна.

В Зеленського була абсолютно коротка лава запасних, – Притула

Телеведучий відверто розповів, що не хоче зараз йти в парламент і думати, чи хороших людей взяв з собою. Мовляв, одна справа підтримувати когось під час походу, інша – бути відповідальним за тих, кого ти ведеш.

"У Зеленського була абсолютно коротка лава запасних. Він прийшов на посаду президента, а тільки тоді почав крутити головою і дивитись, кого поставити на певні місця. Це факапи з кадровою політикою, які відбувались неодноразово", – відзначив він.

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