Також у ній можуть бути вихідці з "Голосу". Про це сказав український телеведучий, волонтер та політик в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

До теми Притула оголосив про створення власної партії

Під час інтерв'ю журналістка запитала, чи пов'язана майбутня політсила з тією частиною нардепів, яка відкололась від "Голосу" і наразі називається група "Справедливість".

Частково – так, частково – ні,
– відповів Притула.

Він відзначив, що достатньо тісно комунікує з частиною депутатів з групи "Справедливість". Проте точно так само спілкується і з іншою частиною фракції "Голос".

З ким спілкується Притула

Притула розповів, що спілкується з групою, яка відкололась всередині фракції, зокрема з:

  • Ярославом Юрчишиним;
  • Романом Лозинським;
  • Олександрою Устіновою.

Водночас з іншої групи він комунікує із:

  • Сергієм Рахманіним;
  • Романом Костенком;
  • Рустемом Умєровим.

"Насправді в мене хороші стосунки залишились майже з усіма людьми, які йшли на парламентську кампанію 2019 року", – зауважив Притула.

Нова політсила Притули: що відомо

  • На початку червня Сергій Притула заявив, що йде з "Голосу". Однією з причин стали дії нового керівництва.
  • В політсилі не здивувались рішенням волонтера та шоумена. Мовляв, його амбіції взяли гору.
  • Вже тоді голова фракції Ярослав Железняк припустив, що причиною такого рішення може стати власна політсила.
  • Притула не раз говорив про свої лідерські амбіції.